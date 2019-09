L’industrie automobile marocaine poursuit son ancrage

mercredi, 25 septembre, 2019 à 18:16

Tanger – Le Salon de la sous-traitance automobile enregistre une progression importante d’année en année, permettant ainsi à l’industrie automobile marocaine de poursuivre son ancrage et d’augmenter son taux d’intégration, a souligné, mercredi à Tanger, le ministre de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Economie numérique, Moulay Hafid Elalamy.

S’exprimant lors de l’ouverture des travaux de la 6ème édition de cette rencontre, M. Elalamy a précisé que le Salon, placé sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, connait cette année la participation de 216 exposants, tous des fabricants de pièces automobiles de divers niveaux.

L’industrie de l’automobile suscite un intérêt grandissant auprès des opérateurs marocains qui investissent de plus de plus dans ce secteur, a ajouté le ministre, notant que les réussites enregistrées dans le domaine permettent d’améliorer davantage l’ancrage national dans les différents secteurs d’activité.

S’agissant des objectifs fixés dans le cadre du Plan d’accélération industrielle, M. Elalamy a indiqué que l’objectif de création de 90.000 emploi à l’horizon 2020 a été dépassé, enregistrant 129% de ce chiffre à fin 2018. La capacité de production de 600.000 véhicules à l’horizon 2020 a également été dépassé en 2018, amenant ainsi l’objectif à 1.000.000 véhicules, tandis que les efforts se poursuivent pour atteindre les objectifs du chiffre d’affaire et du taux d’intégration locale, a-t-il fait remarqué.

Pour sa part, Mohamed Lacham, président de l’Association marocaine pour l’industrie et le commerce de l’automobile (AMICA) organisatrice de l’événement, a fait savoir que l’association a fixé comme axe stratégique prioritaire l’intégration locale en profondeur, et ce afin de développer l’industrie en amont, en allant vers la matière brute utilisée dans les différents domaines.

“Cette intégration locale en profondeur permettra, entre autres, d’augmenter le taux d’insertion des jeunes diplômés et d’encourager l’entrepreneuriat marocain”, a-t-il ajouté, appelant dans ce sens les différentes parties prenantes à encourager la recherche, le développement et l’innovation en impliquant les acteurs oeuvrant dans ce domaine, notamment les centres techniques, les laboratoires de recherches et les universités.

Quant au Directeur général de Tanger Med Zones, Jaafar Mrhardy, il a indiqué que la Tanger automotive city prend une nouvelle envergure avec l’extension de la zone pour le développement de la filière automobile et des filières exportatrices à l’international, faisant savoir que Tanger Med héberge une plateforme industrielle dédiée à l’automobile de plus de 1.000 hectares, qui représente environ 62 milliards de dirhams à l’export et créé 70% de l’export actuel du secteur automobile.

Par ailleurs, le directeur de l’usine Renault-Nissan de Tanger, Jean-François Gal, a exprimé l’appui du groupe Renault au rayonnement du “made in morocco” en exportant 94% de la production à destination de 74 pays à travers le monde, expliquant cette performance par “la stratégie du Maroc qui lui permet d’occuper une place prépondérante parmi les acteurs du marché automobile”.

Cette cérémonie d’ouverture a été ponctuée par la signature de conventions entre le ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Economie numérique, l’AMICA et des partenaires du secteur bancaire, à savoir la société générale Maroc (SGMB), Attijariwafa Bank, la CIH Bank et la Banque centrale populaire (BCP), visant à venir en aide aux entreprises qui opèrent dans le secteur automobile en mettant à leur disposition une offre adaptée à leurs besoins et leurs activités.

En vertu de ces conventions, les partenaires bancaires mettront en place des offres complètes d’accompagnement et de financement visant à catalyser le développement des entreprises oeuvrant dans le secteur de l’automobile et à améliorer leur compétitivité, outre l’instauration d’un cadre propice au renforcement des écosystèmes automobiles et la mise en place de dispositions incitatives pour les entreprises du secteur.

Se déroulant au sein du site de la Tanger Free Zone sur une superficie de plus de 5.400 mètres carrés, ce salon permettra aux exposants de dévoiler leurs nouveautés et offres en matière de sous-traitance, tout en assurant un rapprochement entre les donneurs d’ordre et les sous-traitants potentiels.