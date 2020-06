Location de bureaux: Trois questions à Adnane Bajeddi, expert immobilier et MRICS

vendredi, 12 juin, 2020 à 12:20

Casablanca – L’expert immobilier et member of the Royal Institution of Chartered Surveyors (MRICS), Adnane Bajeddi, analyse dans un entretien à la MAP la situation du secteur de la location de bureaux d’affaires.

Quel est l’impact du télétravail imposé par la crise du covid-19 sur la location de bureaux ?

J’estime qu’il est encore tôt d’évaluer l’impact du télétravail sur la location de bureau et d’en tirer des conclusions. Avec la contre-performance de l’économie marocaine induite par cette pandémie, nous avons constaté une baisse significative de la demande pour la location de nouveaux espaces bureaux et ce, pour plusieurs raisons, dont notamment:

1. L’arrêt d’activité de plusieurs entreprises;

2. L’attentisme chez les opérateurs économiques preneurs, qui ont mis en veille leurs projets de prise à bail, en espérant d’avoir plus de visibilité sur l’évolution future du marché;

3. La volonté de certaines entreprises d’optimiser leur empreinte immobilière afin d’alléger leur trésorerie. Le télétravail se positionne ainsi comme étant une alternative plausible permettant d’atteindre cet objectif.

Toutefois, il faut tenir en compte du fait que l’adoption du télétravail, comme mode de collaboration principal, est subordonnée à des prérequis essentiels. Outre, l’aspect juridique et contractuel qui est à réfléchir et à convenir avec les collaborateurs, il existe une nécessité de déployer une infrastructure digitale compréhensive en termes de communication, de dématérialisation des procédures et de gestion électronique des documents. Cette démarche requiert, de facto, des investissements conséquents qui ne sont pas à la portée d’une grande partie des entreprises, surtout en ce moment de crise.

Ainsi, je pense que le télétravail demeure une tendance momentanée qui ne va guère impacter d’une manière significative la location des espaces bureaux dans le futur.

Ce nouveau mode de travail va-t-il amener les entreprises à réduire les plateaux loués ?

Il s’agit déjà d’une réalité ! Nous avons constaté que plusieurs grands groupes ont commencé à mettre en œuvre leurs plans de réduction des espaces bureaux loués. Je pense que cette tendance prendra de plus en plus d’ampleur si jamais il n’y a pas des lueurs, d’une reprise économique rapide qui se profilent dans l’horizon.

Cependant, cette démarche reste limitée à des entreprises opérant principalement dans des secteurs économiques fortement impactés par la crise, notamment celles à caractère commercial.

En effet, les sociétés ayant des activités offshores, particulièrement dans le domaine informatique, qui s’est montré d’ailleurs résilient, cherchent à faire accroitre la capacité de leurs locaux en terme de surfaces. Je cite, à titre d’exemple, le cas de DELL Maroc, qui a renouvelé dernièrement le bail de son site à Casanearshore avec à la prime une augmentation de la surface louée.

Quelles sont les perspectives d’évolution des prix des loyers bureaux ? Est-ce que ces prix vont s’orienter à la baisse ?

D’une manière générale, nous avons observé une baisse des loyers bureaux et ce, du fait que plusieurs entreprises se trouvent actuellement dans une posture financière délicate.

Compte tenu du manque de visibilité par rapport à une reprise rapide de l’économie marocaine, voire même à un risque potentiel d’une deuxième vague d’infection, j’estime qu’il est imprudent d’avancer quelconque appréciation sur l’évolution future des loyers pour ce segment de l’immobilier.