M. Benchaaboun appelle les investisseurs allemands à saisir les opportunités offertes par le Maroc dans les secteurs émergents

mercredi, 31 octobre, 2018 à 12:21

Berlin- Le ministre de l’Economie et des Finances, Mohamed Benchaaboun, a appelé, mardi soir à Berlin, les investisseurs allemands à saisir les opportunités qu’offre le Maroc, notamment dans les secteurs émergents comme l’automobile, l’aéronautique, l’électronique et les énergies renouvelables où l’Allemagne est très avancée et dispose d’une grande expérience.