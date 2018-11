M. Mezouar invité d’honneur de la cérémonie d’investiture du nouveau président du patronat sud-africain

vendredi, 9 novembre, 2018 à 12:08

Casablanca – Le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Salaheddine Mezouar, a été, jeudi à Johannesburg, l’invité d’honneur de la cérémonie d’investiture de Mtho Xulu à la tête du SACCI (South African Chamber of Commerce and Industry), la plus grande organisation d’entreprises en Afrique du Sud.