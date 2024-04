Madrid : El Khattat Yanja invite les investisseurs espagnols à tirer profit des opportunités dans la région Dakhla-Oued Eddahab

mardi, 16 avril, 2024 à 19:29

Madrid – Le président du Conseil de la région Dakhla-Oued Eddahab, El Khattat Yanja, a invité, mardi à Madrid, les hommes d’affaires et les entreprises espagnols à saisir les opportunités d’investissement offertes par la région, devenue un hub commercial et logistique continental.

«Grâce à sa position géographique stratégique et avantageuse, la région Dakhla Oued-Eddahab est devenue une plaque tournante logistique et commerciale pour l’Afrique et une porte d’entrée pour les grandes entreprises sur le marché africain, avec un potentiel prometteur pour l’avenir», a souligné M. Yanja lors d’un forum économique de haut niveau organisé dans la capitale espagnole, à l’initiative de la Chambre de commerce de Madrid en partenariat avec l’Ambassade du Maroc en Espagne.

La région Dakha-Oued Eddahab se consacre de plus en plus comme une «plateforme de création de richesses» grâce à des secteurs en développement continu tels que la pêche, le tourisme, le commerce, l’agriculture et les énergies renouvelables, a-t-il précisé, ajoutant que la région est dotée également d’infrastructures de premier ordre qui fournissent les facilités nécessaires pour le développement de toute activité commerciale et économique.

De ce fait, a fait noter M. Yanja, le méga-projet Port de Dakhla Atlantique donnera un élan important aux investissements étrangers.

Dans le même contexte, il a relevé que l’initiative internationale lancée par SM le Roi Mohammed VI pour promouvoir l’accès des pays du Sahel à l’océan Atlantique vise à faire de la région Dakhla-Oued Eddahab en particulier et des provinces du sud en général un territoire attractif pour l’investissement et ouvrira des perspectives pour renforcer davantage les relations commerciales avec les pays africains frères.

Ainsi, M. Yanja a invité les hommes d’affaires espagnols à explorer les diverses opportunités offertes par la région qui leur fournit un système d’assistance approprié pour développer leurs affaires dans les meilleures conditions.

“Ensemble, nous pouvons explorer de nouvelles opportunités et œuvrer pour un avenir plus prospère pour nos citoyens”, a-t-il soutenu, exprimant sa détermination à approfondir les relations avec les différentes régions espagnoles afin de construire ensemble un avenir meilleur et un environnement plus prospère.

Une centaine d’investisseurs et de grandes entreprises espagnoles de divers secteurs d’activités, telles qu’Iberdrola, Renfe, Alstom, Vectalia et Repsol, prennent part à ce forum qui se tient en présence d’une dizaine d’ambassadeurs de pays africains et arabes accrédités en Espagne, ainsi que de personnalités politiques.

Au programme de cet évènement, plusieurs panels animés par des responsables du Centre régional d’investissement autour du «climat des affaires et opportunités d’investissement entre la région de Dakhla et l’Espagne» et des «stratégies sectorielles Maroc-Région de Dakhla».

Les interventions portent également sur la présentation du nouveau port de Dakhla Atlantique et des opportunités d’investissement dans les secteurs du commerce, du tourisme, de l’industrie et de l’aquaculture dans la région.