Marchés: Approvisionnement normal durant Ramadan (Commission interministérielle)

lundi, 18 mai, 2020 à 19:04

Rabat – La commission interministérielle chargée du suivi de l’approvisionnement, des prix et des opérations de contrôle de la qualité et des prix, réunie lundi, a fait état de la poursuite normale de l’approvisionnement des marchés et de la baisse des prix de certains biens de consommation essentiels et d’une stabilité pour d’autres par rapport à la troisième semaine du mois sacré de Ramadan.

“La commission interministérielle, et à la lumière de l’examen des rapports des départements ministériels concernés et les statistiques détaillées relatives à l’approvisionnement du marché et la situation de la production actuelle et prévisionnelle, a enregistré la poursuite normale de l’approvisionnement des marchés dans l’ensemble des préfectures et des régions du Royaume en produit de première nécessité de manière très satisfaisante”, indique le département des Affaires générales et de la gouvernance relevant du ministère de l’Économie, des finances et de la réforme de l’administration à l’issue de cette réunion.

L’offre couvre les besoins, et la production ainsi que les opérations d’importation engagées sont suffisantes pour satisfaire la demande pour les prochains mois, ajoute la même source, faisant savoir que la commission a constaté la poursuite de la baisse des prix de certains biens de consommation essentiels et une stabilité pour d’autres, en comparaison avec la troisième semaine du mois sacré, ainsi que par rapport à la même période du mois de Ramadan de l’année précédente.

Tenue dans le cadre du suivi de l’approvisionnement des marché en produits alimentaires de première nécessité, des niveaux des prix et des opérations de contrôle de la qualité et des prix, cette réunion s’est déroulée sous la présidence du département des Affaires Générales et de la Gouvernance, avec la participation des départements ministériels de l’Intérieur, de l’Agriculture, de la Pêche maritime, de l’Industrie et du Commerce, outre celui de l’Energie et des mines.