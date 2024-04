Maroc-Allemagne : La coopération bilatérale marquée par une convergence d’intérêts (Mme Zohour Alaoui)

jeudi, 25 avril, 2024 à 15:47

Munich – La coopération bilatérale entre le Maroc et l’Allemagne s’inscrit dans une dynamique positive transcendée par une convergence d’intérêts, a indiqué, mercredi soir à Munich, l’Ambassadeur du Royaume du Maroc auprès de la République Fédérale d’Allemagne, Zohour Alaoui.

Lors de la conférence “Morocco Now” organisée dans le cadre du Roadshow économique de l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE) en Allemagne, Mme Alaoui a mis en avant la volonté commune des deux pays de renforcer leur partenariat dans une perspective gagnant-gagnant et de respect mutuel.

Cette volonté a été concrétisée par le lancement, en juillet 2023, du dialogue stratégique bilatéral, faisant de l’Allemagne un partenaire privilégié pour le Maroc, a rappelé Mme Alaoui, notant que les échanges commerciaux entre les deux pays enregistrent une croissance spectaculaire avec un volume d’échange bilatéral ayant atteint près de 6 milliards d’euros en 2023.

À ce titre, la diplomate a mis en lumière l’intérêt particulier qu’accordent les investisseurs allemands au Maroc, notamment dans les secteurs de l’aéronautique, de l’automobile et de l’hydrogène vert.

“Ces secteurs, grâce à des réformes structurelles et à la vision clairvoyante de SM le Roi Mohammed VI, offrent des opportunités d’investissement prometteuses, soutenues par un environnement macroéconomique attractif au Maroc”, a-t-elle ajouté.

En outre, l’Ambassadeur a souligné l’importance stratégique croissante des relations entre le Maroc et l’Allemagne, non seulement sur le plan économique, mais aussi en termes de coopération politique et de partenariat énergétique.

“Cette relation s’inscrit dans un contexte international perturbé, où la convergence des intérêts communs entre les deux pays atteint un niveau sans précédent”, a-t-elle estimé.

Dans ce sens, Mme Alaoui a considéré la visite en Allemagne du ministre délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques, Mohcine Jazouli, qui mène actuellement un Roadshow, comme l’illustration de la volonté renouvelée du Maroc de renforcer ses liens avec l’Allemagne et d’explorer de nouvelles opportunités pour une coopération économique plus étroite.

La Conférence “Morocco Now” de Munich a été tenue sous le thème “Créer des synergies pour des partenariats durables”. Elle a connu la participation de M. Jazouli, de la directrice générale adjointe au ministère Fédéral de l’Économie et de la Protection du climat, Ursula Borak, du directeur général de l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE), Ali Seddiki, du Vice-Président Général de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), Mehdi Tazi, et du directeur général de l’Investissement et du Climat des affaires au ministère, Ghali Skalli.

Le choix de Munich comme lieu de cette Conférence, qui a rassemblé plus de 200 participants parmi les hommes d’affaires allemands et marocains résidant en Allemagne, s’explique selon les organisateurs par son statut de capitale de la Bavière et son rôle central dans l’économie allemande.

Après l’Espagne fin janvier, la tournée 2024 de promotion de la destination Maroc auprès des investisseurs et donneurs d’ordre étrangers s’est poursuivie en Allemagne dans le cadre d’un Roadshow organisé du 22 au 25 avril par l’AMDIE, en partenariat avec l’Ambassade du Maroc en Allemagne.

Ce Roadshow intervient dans un contexte particulier marqué par le lancement de “l’Offre Maroc”, et la concrétisation de plusieurs conventions d’investissement stratégique dans la filière des batteries électriques visant l’émergence d’un écosystème national automobile vert, qui pourrait être consolidé avec des opérateurs allemands de premier plan.

La tournée a été marquée par des rencontres avec des décideurs, investisseurs et représentants institutionnels allemands, ainsi que des visites de sites appartenant aux plus grandes entreprises industrielles allemandes dans les domaines des technologies électriques, électroniques et de l’automatisation industrielle.