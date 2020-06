Maroc: Nécessité d’adapter l’industrie 4.0 aux leviers économiques (responsable)

vendredi, 12 juin, 2020 à 16:15

Casablanca – La réussite du passage vers l’industrie 4.0 au Maroc nécessite une adaptation de ce concept avec les leviers économiques, a souligné, jeudi, Chakib Achour, Directeur marketing stratégique chez Huawei Maroc – Afrique du nord.

“L’industrie 4.0 est un concept inventé par l’Allemagne qui un pays est à la pointe de l’industrie. Pour le Maroc, il est important est de retenir ce concept et l’adapter avec nos besoins et par rapport aux spécificités et aux leviers de l’économie nationale”, a préconisé M. Achour qui s’exprimait lors d’un webinaire sur “le rôle de l’Écosystème digital dans la relance industrielle du Maroc post-covid”, organisé par le cluster Industrie 4.0 de la Fédération des technologies de l’information de télécommunication et de l’offshoring -Apebi-.

Il a, dans ce sens, mis l’accent sur l’importance d’une mobilisation en faveur de la promotion du digital, appelant à y investir davantage, à mettre en place une politique de subvention, ainsi qu’à alléger la fiscalité en vue d’accompagner les entreprises dans leurs efforts pour développer l’industrie digitale.

“Ceci ne peut être effectivement valable que si on dispose d’une infrastructure digitale solide”, a poursuivi M. Achour, ajoutant que l’industrie 4.0 et l’internet des objets (IOT) sont basées sur la connectivité, laquelle doit être sûre et bonne.

A cet égard, il a rappelé que durant cette période de la pandémie du covid-19, “le trafic du réseau a augmenté, mais malheureusement la qualité du service a été impacté”. “Nous avons, à Huwaei, fait un travail énorme avec les opérateurs pour pallier à ces problèmes de congestion de réseau”.

“Nous avons également monté un écosystème mondial des cas d’utilisation (use case) qui déploie le concept de l’industrie 4.0 pour les petites et moyennes entreprises (PME). Pour le Maroc, ça peut être applicable pour l’agriculture et l’industrie du poisson”, a fait savoir M. Achour, estimant qu’il faut trouver le pont entre ceux qui fournissent les technologies de l’information et de la communication, les industries et les partenaires.

L’industrie 4.0 se caractérise par un temps de latence très réduit, la fiabilité, la qualité de service et la bande passante, a-t-il expliqué. “Aujourd’hui, c’est la combinaison entre l’IOT, le cloud, le Big Data et l’intelligence artificielle qui permet de contribuer à une transformation digitale pour créer de la valeur et accroître l’économie digitale”.

En outre, M. Achour a indiqué qu’à l’horizon de 2025, le chiffre d’affaires qui serait affecté à l’industrie 4.0 va être aux alentours de 6,4 mille milliards de dollars, faisant observer que l’investissement digital est six à sept fois plus profitable que dans les industries traditionnelles.