Le Maroc “pièce importante” dans la compétitivité de l’Europe de demain

mercredi, 17 juin, 2020 à 22:57

Casablanca – Le Maroc est en mesure de constituer “une pièce importante” du puzzle de la compétitivité et la production de l’Europe de demain, a souligné, mercredi soir, le ministre de l’Industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique, Moulay Hafid Elalamy.

“Nous avons des capacités de production et d’ingénierie importantes qui peuvent être mises à contribution pour que l’Europe devienne encore plus compétitive, évidemment en récupérant une partie de ce qui se fait à l’extérieur”, a dit M. Elalamy dans une interview diffusée sur Euronews (édition française).