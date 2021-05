Le Maroc présente des avantages pour accélérer le développement de l’école numérique (Huawei)

jeudi, 13 mai, 2021 à 0:00

Casablanca – Le Maroc présente des avantages pour accélérer le développement de l’école numérique, a affirmé le Directeur marketing et stratégies de Huawei Maroc, Chakib Achour.

“Déjà bien placé dans le train de l’économie numérique, le Royaume doit accélérer la formation des compétences digitales”, a souligné M. Achour, qui intervenait lors d’un webinaire placé sous le thème “L’éducation à l’ère du numérique : défis & perspectives”, organisé par la Fondation Tamkine sur sa Plateforme Tamkine Workplace.

Rappelant la mobilisation du leader des technologies de l’information et de la communication (TIC) au niveau national et international dans l’éducation et la formation aux nouvelles technologies, M. Achour a fait savoir que 170 pays sont désormais engagés dans une stratégie numérique.

Parmi les plus avancés, a-t-il poursuivi, l’Allemagne qui souhaite devenir leader de l’industrie 4.0 en 2025 ou encore l’Arabie Saoudite qui a une stratégie digitale ambitieuse, notamment en matière d’intelligence artificielle pour 2030, notant qu’aujourd’hui, une hausse de 20% des investissements numériques permet à chaque État d’augmenter de 1% leur produit interieur brut (PIB).

Pour sa part, Abdelilah Kadili, président Fondateur de la Fondation Tamkine, a rappelé que l’éducation a été érigée en tant que deuxième priorité nationale soulignant que l’école numérique offrait des opportunités majeures d’amélioration qualitative substantielle de l’éducation au Maroc.

M. Kadili a ajouté que l’intégration transformative des TIC étant, la Fondation s’employait via ses programmes et au moyen des solutions numériques développées par ses soins pour leur mise en œuvre, à impliquer de manière active l’ensemble des composantes de l’équation transformative et améliorative.

Il s’agit, selon M. Kadili, des apprenants, parents, enseignants, inspecteurs, administration pédagogique, responsables du secteur, composantes de la société civile, institutions et organisations publiques et privées en relation avec le secteur ou impliquées dans sa dynamique.

Ce webinaire regroupait des intervenants marocains, belges, français et canadiens venus partager leurs expériences, expertises et initiatives en matière d’éducation numérique.

Ont pris part à cette rencontre, Sabah Zakhnini, directrice de la Fondation Tamkine pour l’Europe, Noëlle Paré, SG African Development Forum, Ansi Harford de l’African Leadership Academy, Fathia El Bayid, présidente de la Fédération Maroc France influence (FMFI), Ahmed El Khadimi, président de SUP MTI, Maroc, Mohamed Tricha, chef du service de Médecine physique et réadaptation au Centre national de réhabilitation et neurosciences (CNRN), Said El Mejdani, professeur et lauréat du Prix national d’excellence et de l’éducation dans l’enseignement au Canada, Rabia El Gharbaoui, directrice du Centre d’études et de recherches en éducation de la Fondation et Selma Regragui, directrice de la Fondation pour le Canada.

Présent au Maroc depuis 20 ans, Huawei a développé un réseau d’expertise en matière de formation et d’éducation numérique. Son programme mondial de la “Huawei ICT Academy”, qui est dispensé dans 1.500 académies mondiales et 57.000 élèves est également présent au Maroc. Au Royaume, plus de 3.000 élèves marocains y ont déjà eu accès à travers une vingtaine d’universités.

Ce programme permet de former les talents numériques de demain. Cloud, réseaux, big data, intelligence artificielle ou encore 5G, sont enseignés à travers une plateforme de cours en ligne gratuite et accessible à tous.

“La Huawei ICT Academy donne accès à une certification reconnue au niveau international. En disposer permet d’augmenter les chances d’accéder à un emploi”, selon M. Achour.

Huawei a également créé une compétition internationale pour stimuler l’innovation des étudiants du monde entier. Lors de la Huawei ICT Competition 2020, des étudiants marocains ont d’ailleurs remporté les prix Cloud et Network.