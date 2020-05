Mastercard: les consommateurs au Moyen-Orient et en Afrique optent plus pour des solutions de paiement sans contact

mardi, 5 mai, 2020 à 16:10

Casablanca – Plus de 70% des personnes au Moyen-Orient et en Afrique utilisent désormais une forme de paiement sans contact, en invoquant la sécurité et la propreté, ressort-il d’un sondage mondial réalisé par Mastercard.

“En mars, alors que de nombreux pays du Moyen-Orient imposaient les restrictions nécessaires à la distanciation sociale, une majorité de consommateurs se sont tournés vers les paiements par carte sans contact pour les achats essentiels”, indique Mastercard dans un communiqué.

Le fait de courir au magasin pour acheter des œufs, des médicaments et d’autres produits de première nécessité a changé de manière spectaculaire, souligne Mastercard, notant que les acheteurs du monde entier ont dû s’adapter aux mesures de distanciation sociale et à d’autres nouveaux défis lorsqu’ils achètent des produits de consommation courante pour leur famille et leurs proches.

“Ce changement de comportement des consommateurs est particulièrement évident à la caisse, car les gens expriment un désir de cartes sans contact et des inquiétudes quant à la propreté et la sécurité au point de vente”, ajoute Mastercard qui dit avoir réalisé cette étude à travers des entretiens en ligne avec 17.000 consommateurs dans 19 pays du monde.

Dans le détails, les résultats des répondants au Moyen-Orient et en Afrique montrent que les cartes sans contact passent au-dessus du portefeuille, relève Mastercard, faisant savoir que les perceptions de sécurité et de commodité ont suscité une préférence pour les cartes sans contact et rappelé aux consommateurs la commodité d’une utilisation à l’échelle mondiale.

Ainsi, assure la même source, six personnes interrogées sur dix (61 %) dans la région ont échangé leur carte en haut de leur portefeuille contre une carte sans contact.

En outre, cette étude a révélé que la perturbation mondiale a entraîné une inquiétude accrue des consommateurs quant à l’utilisation d’argent liquide et une perception positive du sans contact en raison de la sécurité et de la tranquillité d’esprit qu’il procure.

D’après les résultats, 70 % des personnes interrogées dans la région disent utiliser désormais une forme de paiement sans contact.

Dans le contexte de la pandémie, 84% des personnes interrogées ont déclaré que le paiement sans contact était un moyen de paiement plus propre. De même, 79 % ont déclaré que les méthodes de paiement sans contact ont été faciles à adopter.

L’étude a également mis en avant l’adoption durable du sans contact. En effet, près de deux personnes interrogées sur trois (64 %) ont confirmé que la pandémie les avait amenées à utiliser moins d’argent liquide, et 81% ont déclaré qu’elles continueraient à utiliser le sans contact une fois la pandémie terminée, ce qui indique un changement de comportement à long terme.

Pour ce qui est du Maroc, Mastercard dit continuer de travailler avec le gouvernement et ses partenaires pour aider les consommateurs à payer leurs courses et autres achats de manière sûre et hygiénique pendant la pandémie COVID-19, et ce, suite à la décision des banques marocaines d’augmenter la limite de paiement sans contact à 400 dirhams.

“La distanciation sociale est très importante en ce moment, et nous félicitons le gouvernement marocain pour ses efforts visant à assurer la sécurité des citoyens et des résidents”, a déclaré Mohamed Benomar, directeur général de Mastercard pour l’Afrique du Nord-Ouest, cité par le communiqué, ajoutant qu’en plus de rester à la maison, “la distanciation sociale s’applique également aux appareils partagés par le public, par exemple les caisses de sortie et les terminaux de point de vente”.

“La décision des banques marocaines d’augmenter les limites de paiement par carte, et les mesures économiques et sociales du gouvernement pour aider les entreprises et les travailleurs, montrent un engagement fort envers l’économie locale que Mastercard soutient pleinement”, a t-il poursuivi, relevant que “le Maroc adopte véritablement cette technologie dans le cadre de sa réponse à la pandémie et reconnaît le sans contact comme un moyen de paiement plus sûr, plus propre et plus rapide”.

Selon le communiqué, Mastercard a été le fer de lance du passage mondial au sans contact pendant des années, en défendant le Tap & Go comme le moyen de paiement simple, sûr et rapide. Au moment où les consommateurs recherchent de plus en plus des moyens pour entrer et de sortir rapidement des magasins sans toucher aux terminaux, les données de Mastercard révèlent une croissance d’environ 50% du sans contact dans le monde au cours du premier trimestre 2020.

“En outre, plus de 80 % des transactions sans contact sont inférieures à 25 dollars, une gamme qui est généralement dominée par les espèces”, fait observer la même source.

Au cours des dernières semaines, Mastercard a annoncé des engagements visant à augmenter les limites de paiement sans contact dans plus de 50 pays dans le monde.

Le Maroc a également soutenu cette initiative, les banques ayant accepté de relever la limite de la CVM (méthode de vérification du titulaire de la carte) à 400 dirhams, se félicite Mastercard, relevant que l’augmentation des limites fait partie de l’effort global de Mastercard pour s’assurer que les consommateurs, les commerçants et les petites entreprises disposent des ressources nécessaires pour payer, recevoir des paiements et poursuivre leurs activités en toute sécurité pendant la crise COVID-19.

Alors que les pays du monde entier se trouvent à des stades différents de déploiement et d’utilisation des cartes sans contact pour les achats quotidiens, les observations de Mastercard sur les tendances des épiceries et des pharmacies – deux secteurs où de nombreux produits de première nécessité sont achetés au quotidien – ont montré que presque toutes les régions ont connu des pics importants en février et mars.

En outre, renforçant l’évolution des comportements et les préférences des consommateurs en matière de paiement, Mastercard a constaté que le nombre de paiements par carte sans contact dans les épiceries et les pharmacies a augmenté deux fois plus vite que les transactions sans contact dans le monde entier.

Le pourcentage des transactions sans contact par rapport au total des transactions en direct a augmenté de manière exponentielle dans les régions où la technologie a été introduite plus récemment, comme l’Amérique latine, les Caraïbes et les États-Unis. Les régions matures sans contact, notamment l’Asie-Pacifique et l’Europe, ont connu une croissance prévue, car les gens continuent de se tourner vers les formulaires de paiement sans contact.

Cette étude a été menée du 10 au 12 avril 2020 auprès de 17.000 consommateurs, dont 1.000 répondants par pays aux États-Unis et au Canada (Amérique du Nord), en Australie, à Singapour (Asie-Pacifique), aux Émirats arabes unis, au Royaume d’Arabie saoudite, en Afrique du Sud (Moyen-Orient et Afrique), au Royaume-Uni, en Italie, en France, en Allemagne, en Espagne, en Pologne, en Russie, aux Pays-Bas (Europe) et 500 répondants bancarisés par pays au Brésil, au Costa Rica, en République dominicaine et au Chili (Amérique latine et Caraïbes).