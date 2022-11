Le mécanisme de ciblage des personnes éligibles à l’aide sociale a prouvé son efficience sur le plan international (Expert)

vendredi, 11 novembre, 2022 à 19:10

Rabat – Le mécanisme de ciblage des personnes éligibles à l’aide sociale a prouvé son efficience sur le plan international, affirme vendredi l’économiste Khalid Benali, citant à l’appui de nombreuses expériences réussies dans le monde.

Dans une déclaration à la MAP au sujet du système de ciblage des bénéficiaires des programmes d’appui social, M. Benali a noté que ce mécanisme a permis aux populations dans certains pays faiblement couverts de bénéficier d’une couverture sociale convenable et dans un laps de temps très court, relevant l’importance d’un ciblage efficient à même de permettre aux autorités publiques d’identifier de façon précise les ménages qui méritent cette aide sociale.

Il a aussi ajouté que ce système aura certainement des effets positifs à court, moyen et long termes avec au final l’instauration d’une équité sociale, insistant sur la nécessité d’une réelle implication des citoyens dans ce processus et de faire montre de civisme et ce, aux fins d’atteindre les nobles objectifs de ce système de ciblage des bénéficiaires de programmes d’appui social.

Et de conclure que la mise en œuvre de ce système de ciblage représente une étape positive et fondamentale sur le chemin de la matérialisation du vaste chantier de couverture sociale lancé par SM le Roi Mohammed VI.

Conçu pour assurer un accès simple et équitable pour tous aux programmes d’appui social, le système de ciblage des bénéficiaires, un des fondamentaux de la refondation de la protection sociale, repose sur le Registre national de la population (RNP) et le Registre social unifié (RSU).

Le RNP est un registre numérique auquel peut s’inscrire l’ensemble des citoyens et étrangers résidant sur le territoire marocain. Chaque inscrit se fait attribuer un numéro unique appelé Identifiant digital civil et social (IDCS).

L’objectif de ce registre est de simplifier les procédures relatives aux programmes et services d’appui social ainsi que la vérification instantanée de l’authenticité des données grâce à l’IDCS. Cet identifiant est également obligatoire pour pouvoir s’inscrire au RSU.

Il est possible de s’inscrire au RNP gratuitement dans un centre de services aux citoyens relevant du lieu de résidence de l’individu concerné. Il s’agit d’un service ouvert pour une période indéterminée et sans délai d’expiration.

L’opérationnalisation du registre national de la population a débuté dans sa phase pilote en décembre 2021 à la préfecture de Rabat et à la province de Kénitra. Ce registre est actuellement opérationnel dans les régions de Rabat-Kénitra-Salé, Tanger-Tétouan-Al Hociema et Fès-Meknès. Sa généralisation à l’ensemble des régions du Royaume se fera progressivement. À ce jour, plus de 400.000 personnes ont été inscrites dans ce registre.