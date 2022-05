Nécessité d’introduire l’efficacité hydrique au niveau des secteurs d’activités (M. Baraka)

vendredi, 13 mai, 2022 à 17:23

La brigade régionale de la police judiciaire de Marrakech et le service préfectoral de la police judiciaire de la même ville ont déféré devant le parquet compétent, les 10, 11 et 12 mai, huit individus, dont une administratrice adjointe à la Wilaya de la région, deux fonctionnaires de police exerçant à l’aéroport de Marrakech-Menara et un Français d’origine marocaine, pour liens présumés avec un réseau criminel actif dans l’organisation de l’immigration illégale, la traite des êtres humains, la falsification de papiers de voyage et de documents relatifs au dépistage de la covid-19.