Ouverture à Rabat du Festival Dialogue & Jeunesse en présence de SAR la princesse Mary de Danemark

vendredi, 4 octobre, 2019 à 14:31

Rabat- Le Festival Dialogue & Jeunesse, un événement destiné à soutenir l’innovation et l’entrepreneuriat chez les jeunes, s’est ouvert vendredi à Rabat, en présence de SAR la princesse Mary, princesse héritière du Danemark.

Cet événement vient clôturer les Rencontres Innovation & Jeunesse organisées du 30 septembre au 4 octobre 2019 à Rabat par le Ministère de la Jeunesse et des Sports, le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et le Programme de partenariat Danois-Arabe (DAPP) du Ministère danois des Affaires étrangères.

Ces rencontres ont permis de mettre les jeunes talents en relation avec la société civile, le secteur privé et les institutions gouvernementales.

Ainsi, plus de 100 jeunes talents ont été invités à proposer des idées et des solutions dans les domaines du changement climatique et des énergies renouvelables, de la durabilité urbaine, et de l’agrobusiness et la production alimentaire.

Ces jeunes ont été réunis dans un atelier de co-création “laboratoire d’innovation” visant à susciter de nouvelles idées et à stimuler la pensée créative.

Intervenant à cette occasion, SAR la princesse Mary a insisté sur la nécessité d’impliquer les jeunes dans le processus de prise de décision à tous les niveaux, puisqu’ils sont porteurs d’idées novatrices et constituent des “agents de changement”.

La princesses héritière du Danemark a aussi appelé à fournir aux jeunes tous les moyens et le soutien nécessaires dans la quête d’un développement durable et inclusif, faisant savoir que c’est pour cela que ces jeunes sont la cible du programme de partenariat dano-arabe (DAPP) depuis son lancement.

SAR la princesse Mary a en outre rappelé l’agenda ambitieux de 2030 avec ses 17 objectifs de développement durable et qui se veut une réponse aux défis auxquels le monde fait face aujourd’hui, relevant que l’implication des jeunes est importante au vu du rôle essentiel que joue la jeunesse dans la recherche de solutions aux problématiques posées à tous les pays.

Elle a souligné la nécessité d’aller au-delà des approches traditionnelles pour trouver des réponses adéquates aux nombreux challenges et jeter les fondements d’un avenir “durable” pour tout le monde.

Pour sa part, le ministre de la Jeunesse et des sports, Rachid Talbi Alami, s’est félicité du niveau dont ont fait preuve les jeunes ayant participé à ces rencontres, en proposant des idées et des solutions aux problématiques liées au changement climatique, aux énergies renouvelables, à la durabilité urbaine, à l’agrobusiness et à la production alimentaire.

Il a en outre salué la présence de SAR la princesse Mary à cet événement ce qui témoigne du soutien du Danemark à ce genre d’initiatives.

Après avoir rappelé l’intérêt particulier qu’accorde SM le Roi Mohammed VI aux questions de la jeunesse, M. Talbi Alami a relevé que son département œuvrera à assurer le suivi des différents projets lancés lors de ces rencontres.

De son côté, la Directrice adjointe du bureau régional du PNUD pour les pays arabes, Sarah Poole, a indiqué que la jeunesse est au cœur de l’action de ce programme onusien, se félicitant du partenariat avec le Maroc et la Danemark qui a permis le lancement de ce genre d’initiatives.

Elle a en outre appelé la société civile et le secteur privé à soutenir les idées des jeunes en vue de contribuer à la construction d’un avenir meilleur, notant que les jeunes ont présenté des idées innovantes tout le long de ces rencontres.

Prenant la parole à son tour, l’ambassadeur du Danemark au Maroc, Nikolaj Harris, a mis en avant l’intérêt que portent son pays et le Royaume à la jeunesse comme en témoigne l’organisation de ce genre d’initiatives, appelant à placer les jeunes au cœur des politiques de développement.

Au terme de la cérémonie d’ouverture officielle de ce festival, SAR la princesse Mary a procédé à la remise de certificats à des jeunes qui se sont illustrés lors des Rencontres Innovation & Jeunesse par leur projet intitulé “Feddanti Tech” et qui vise à accompagner les femmes rurales œuvrant le secteur agricole à être autonomes à travers un service appelé “Smart agriculture”.

Le Festival Dialogue & Jeunesse offre l’occasion aux jeunes de s’impliquer dans les discussions et à rejoindre un large éventail d’ateliers et d’activités avec des représentants du Gouvernement, des partenaires du secteur privé et des organisations de la société civile.

Il se veut un événement public pour mettre les jeunes au centre des initiatives d’innovation pour le développement durable au Maroc à travers une journée d’échanges, de débats et de célébration pour construire ensemble un avenir inclusif et durable.

Au programme de ce festival figurent des débats sur des thèmes ayant trait notamment au “Développement durable au Maroc”, “Alimentation, moteur pour le changement” et “Avenir de l’emploi au Maroc”.

Le festival, qui connaît aussi la participation de l’alpiniste marocaine Bouchra Baibanou, sera clôturé par un concert de Hoba Hoba Spirit.