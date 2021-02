Philip Morris Maroc, “Top employer” pour la 5ème année consécutive

lundi, 8 février, 2021 à 11:14

Casablanca – Philip Morris Maroc (PM Maroc) a été certifié comme étant l’un des meilleurs employeurs du Maroc pour la 5ème année consécutive, en reconnaissance de l’excellence des pratiques de gestion du capital humain, annonce lundi Philip Morris International (PMI).

Cette certification est le résultat d’une évaluation indépendante du “Top Employer Institute” qui a également reconnu Philip Morris International, comme l’un des meilleurs employeurs au niveau mondial pour la cinquième année consécutive, précise l’entreprise dans un communiqué.

“La reconnaissance de PM Maroc en tant que l’un des meilleurs employeurs du pays pour la 5ème année consécutive est un signe fort confirmant la qualité de l’environnement de travail chez PM Maroc”, a déclaré Gianluca Tittarelli, Directeur ressources humaines Maghreb. “Nous continuons à viser l’excellence en nous nous remettons constamment en question afin d’offrir une expérience unique à nos collaborateurs”.

Pour sa part, le Directeur général de PM Maroc Jalal Ibrahimi, a souligné : “La vision de PMI est de créer un avenir sans fumée, stimulé par l’énergie et la passion de nos collaborateurs, pour apporter des changements positifs pour les fumeurs adultes qui ne souhaitent pas arrêter de fumer”.

PMI est également l’une des 16 organisations internationales ayant reçu cette année la certification “Global Top Employer”. Avec 73 500 employés à travers le monde, l’entreprise s’est engagée à offrir un avenir sans fumée le plus rapidement possible en concentrant ses ressources sur le développement, la recherche scientifique et une commercialisation responsable de produits sans combustion à risque réduit, dans le but de remplacer complètement et le plus rapidement possible les cigarettes, par des produits à risque réduit sans combustion.

Depuis cette annonce, PMI a fait des progrès significatifs dans la réalisation de cet objectif. Au 30 septembre 2020, les produits sans combustion sont disponibles à la vente dans 61 marchés dont les Etats-Unis, le Royaume Uni, l’Allemagne, le Japon…

Philip Morris International : Pour un avenir sans fumée

PMI mène une transformation dans l’industrie du tabac pour créer un avenir sans fumée et à terme, remplacer les cigarettes par des produits sans fumée au profit des adultes qui autrement continueraient de fumer, de la société, de l’entreprise et de ses actionnaires.

PMI est une société internationale de tabac de premier plan engagée dans la fabrication et la vente de cigarettes ainsi que de produits sans fumée, d’appareils électroniques et accessoires associés et d’autres produits contenant de la nicotine sur les marchés en dehors des États-Unis.

De plus, PMI exporte une version de son Appareil IQOS Platform 1 et ses consommables au Groupe Altria Inc. pour la vente sous licence aux États-Unis, où l’Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (US-FDA (Food and Drug Administration)) a autorisé leur commercialisation en tant que produit de tabac à risque modifié (MRTP), estimant qu’une ordonnance de modification de l’exposition pour ces produits est appropriée pour promouvoir la santé publique.

Elle construit un avenir sur une nouvelle catégorie de produits sans fumée qui, bien qu’ils ne soient pas sans risque, constituent un bien meilleur choix que de continuer à fumer, précise PM Maroc qui note que “grâce à des capacités multidisciplinaires de développement de produits, des installations de pointe et des fondements scientifiques, elle vise à garantir que ses produits sans fumée répondent aux préférences des consommateurs adultes et à des exigences réglementaires rigoureuses”.

Le portefeuille de produits sans fumée de PMI est constitué de produits sans combustion et contenant de la nicotine. Au 30 septembre 2020, PMI estime qu’environ 11,7 millions de fumeurs adultes dans le monde ont déjà arrêté de fumer et sont passés au produit de tabac à chauffer sans combustion de PMI, disponible à la vente sur 61 marchés dans des villes clés ou à l’échelle nationale sous la marque IQOS (pour plus d’informations : www.pmi.com et www.pmiscience.com).