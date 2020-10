“Phosphate Days” : Confirmation du rôle de la R&D comme levier stratégique de développement dans les domaines liés aux phosphates

dimanche, 18 octobre, 2020 à 22:46

Benguérir – Les participants à la seconde édition de “Phosphate Days” ont confirmé le rôle de la Recherche et développement (R&D) et de l’innovation comme levier stratégique de développement dans les domaines liés aux phosphates, aux composés phosphorés et à l’industrie des phosphates.

“Le Maroc possède les premières réserves mondiales de phosphates au monde. Il en est aussi le premier exportateur. Dans un avenir proche, il pourrait devenir le premier pays en termes de production scientifique et d’innovation. La R&D joue un rôle de plus en plus important dans la compétitivité des entreprises et le développement des nations. Elle est au cœur même de la création de valeur et de la croissance durable”, a indiqué Dr. Abdelaâli Kossir, directeur du Bureau de transfert de technologie de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) et co-président de la Conférence, organisée par le réseau Phosphate Research Network “Phoresnet”, en collaboration avec l’UM6P de Benguérir.