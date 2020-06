Post-covid: Sodexo accompagne les 50.000 collaborateurs de ses clients au Maroc pour une reprise sereine et maîtrisée

jeudi, 11 juin, 2020 à 10:29

Casablanca – Le leader des services de Qualité de vie (Restauration et Facility Management), Sodexo Maroc a déployé son programme “Rise with Sodexo” de reprise d’activité post-confinement destiné à ses clients et visant à avoir une approche structurée et complète pour aider les organisations à mettre en œuvre les nouveaux impératifs organisationnels imposés par le nouveau coronavirus (covid-19).

“Ce programme répond aux enjeux d’hygiène, de sécurité, de bien-être et de productivité. Avec cette initiative, Sodexo renforce ainsi ses services auprès de nombreux employeurs au Maroc. Au total ce sont 50 000 personnes, convives et utilisateurs de ses services, qui bénéficient au quotidien des services de Sodexo Maroc”, indique Sodexo dans un communiqué.

Fort de l’expérience internationale du Groupe et de l’expertise de son Conseil médical consultatif, Sodexo Maroc a mis en place un plan de reprise complet pour l’ensemble de ses activités s’appuyant sur des mesures sanitaires rigoureuses, incluant tous les éléments essentiels qui permettent d’assurer un retour en toute confiance dans les bureaux, unités industrielles ou restaurants d’entreprise (dans les zones d’accueil, couloirs, ascenseurs, espaces de travail, salles de réunion, cafeterias et zones sanitaires).

Il prévoit le réaménagement des espaces, une signalétique informative et directionnelle prête à l’usage, une offre de restauration repensée, un kit de bienvenue pour l’accueil des collaborateurs, ainsi que des guides opérationnels exhaustifs d’accompagnement à la reprise.

Sodexo a également engagé une démarche de certification par le bureau “Veritas” Maroc de son programme de reprise.

“Notre défi est de nous adapter collectivement à une nouvelle normalité. Cela nous a amené à préparer un programme unique et complet pour accompagner nos clients et soutenir leurs collaborateurs dans un retour au travail en toute confiance. De l’identification des risques, à la formation de nos collaborateurs, jusqu’au déploiement concret de nos standards et mesures sanitaires covid-19, tout a été finement pensé et rien n’a été laissé au hasard. Nous avons bénéficié en cela de l’expérience du Groupe Sodexo dans les pays durement touchés par la pandémie”, a expliqué Mouna Fassi Daoudi, Directrice Générale Sodexo Maroc, citée par le communiqué.

Mme Fassi Daoudi a également donné son avis sur le rôle central des métiers de la restauration, de la propreté et de la maintenance. “Notre mission d’amélioration de la Qualité de Vie au travail prend tout son sens au regard de la crise que nous traversons. Nos métiers (restauration, propreté et maintenance des installations) sont des métiers de l’ombre dont le caractère essentiel a été soudainement mis en lumière. La confiance de nos clients et la valeur ajoutée de nos services sont déterminantes pour une reprise d’activité progressive et sereine”.

Etant en première ligne dans la gestion des lieux de vie des collaborateurs comme celle des restaurants d’entreprise, Sodexo Maroc fait de la préservation du lien social et des normes de sécurité sanitaires sa priorité ainsi que le vecteur clé de la réussite et de la confiance de ses clients lors de la levée des restrictions.

A l’heure où le télétravail, adopté dans bien des cas comme solution alternative temporaire, est envisagé comme une nouvelle organisation durable, Sodexo Maroc rappelle ainsi, en veillant à la qualité et à la sécurité des lieux de travail, son attachement aux approches centrées sur les échanges humains, remparts contre l’isolement social et professionnel.