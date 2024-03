Programme “GO TO MARKET” : prolongation de l’appel à manifestation d’intérêt jusqu’au 19 avril prochain (ministère)

vendredi, 29 mars, 2024 à 23:28

Rabat – Le délai de dépôt des candidatures au programme d’appui des entreprises à l’international “GO TO MARKET”, a été prolongé jusqu’au vendredi 19 avril 2024 à 15H00, annonce, vendredi, le ministère de l’Industrie et du Commerce.

Les entreprises concernées par ce programme sont ceux qui réalisent un chiffre d’affaires à l’export annuel dépassant 5 millions de dirhams (MDH) sur les deux derniers exercices et qui disposent d’un business plan de développement à l’international démontrant, d’une part, un potentiel confirmé à l’export ou des opportunités non encore exploitées avec une programmation structurée des opérations sur la période 2024-2025, et d’autre part, un positionnement dans un nouveau produit ou un nouveau marché, précise le ministère dans un communiqué.

Dans cette perspective, les entreprises éligibles et désireuses de bénéficier de ce programme doivent déposer leurs dossiers de candidature au ministère de l’Industrie et du Commerce ou les envoyer par poste, à la Direction Générale du Commerce, sis Parcelle 14, Business center, aile nord Bd Erriyad, Hay Riad B.P. 610 Rabat, fait savoir la même source.

Les documents relatifs à la candidature à ce programme sont téléchargeables sur le site web du ministère (https://www.mcinet.gov.ma/fr/appel-a-manifestation) et les demandes d’informations peuvent être envoyées à l’adresse “[email protected]”.

Il est à rappeler que le ministère de l’Industrie et du Commerce lance cet appel à manifestation d’intérêt, dans le but d’appuyer les entreprises exportatrices pour renforcer leur compétitivité à l’international et leur offrir les moyens appropriés pour mieux accéder aux marchés étrangers.