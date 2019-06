Promouvoir une concurrence saine pour créer une croissance forte et réduire les inégalités

mercredi, 26 juin, 2019 à 14:50

Rabat – La création d’une croissance forte, la réduction des inégalités et la redistribution des richesses passent nécessairement par l’élimination de l’emprise des rentes de situation et la promotion de la concurrence saine pour promouvoir l’efficience économique et l’équité sociale, a affirmé, mercredi à Rabat, le président du Conseil économique, social, et environnemental (CESE), Ahmed Réda Chami.