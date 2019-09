Rabat: Une délégation chinoise visite l’Institut Amadeus

vendredi, 6 septembre, 2019 à 19:54

Rabat – Une délégation du Comité des Affaires étrangères de la conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC) a visité, vendredi, le siège de l’Institut Amadeus à Rabat.

Conduite par le vice-président du Comité des Affaires étrangères de la conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC), Wang Min, la délégation chinoise est composée de M. Zou Shuchun, membre du Comité permanent de la CCPPC, de MM. Li Ruiyu et Zeng Gang, membres du Comité des Affaires étrangères de la CCPPC, de M. Wei Hongye, Secrétaire général du CCPPC, de Mme Yao Likun, représentante principale du personnel du CCPPC, et des représentants de l’ambassade de Chine à Rabat, selon un communiqué de l’Institut Amadeus.

A cette occasion, le président de la délégation a eu un entretien avec le président du think-tank marocain, Brahim Fassi Fihri, axés sur la coopération sino-marocaine et le renforcement des relations bilatérales qui sont “riches” et “diversifiées”.

Le partenariat politique, économique et diplomatique sino-marocain, le nombre des touristes chinois ayant visité le Royaume en 2018 (250.000), l’état d’avancement des projets chinois dans le Royaume, à savoir la centrale thermique à Oujda et la ville intelligente “Cité Mohammed VI Tanger Tech”, sont autant de thèmes évoqués lors de cette rencontre.

A cette occasion, poursuit la même source, M. Min a évoqué l’ambition de la Chine de prospecter de nouvelles opportunités d’investissements en Afrique, en se félicitant des perspectives de coopération triangulaire Chine-Maroc-Afrique.

“Le Maroc, de par son positionnement stratégique et par ses efforts de coopération, a permis un renforcement des échanges économiques et diplomatiques non seulement entre la Chine et l’Afrique, mais aussi entre la Chine et l’Europe, ainsi que la Chine et le monde arabe, efforts qui ont été unanimement salués par l’ensemble des membres de la délégation la CCPPC”, conclut le communiqué.