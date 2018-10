La reconnaissance par le FAO du PMV comme modèle de développement agricole conforte le Maroc dans sa coopération avec ses partenaires africains

mercredi, 31 octobre, 2018 à 22:25

Rabat – La reconnaissance par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) du Plan Maroc vert (PMV) comme modèle en matière de développement du secteur agricole conforte le Maroc dans son approche de transfert d’expertise et de coopération rapprochée avec ses partenaires africains dans le cadre de la coopération Sud-Sud, a affirmé le secrétaire général du ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohamed Sadiki.