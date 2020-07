Région Marrakech- Safi : Le secteur de l’élevage en chiffres

Marrakech – Le secteur de l’élevage au niveau de la région Marrakech-Safi constitue un véritable “pôle de croissance” avec un apport considérable à l’essor socio-économique que connait cette partie du territoire national.

Selon les données communiquées par la Direction Régionale de l’Agriculture (DRA) Marrakech-Safi, le secteur de l’élevage englobe une série de filières dont, celle du “Lait” avec un effectif de cheptel laitier évalué à 470.000 têtes de Bovins, dont 284.000 têtes de vaches laitières (80% de races améliorées).

On dénombre également 48.000 têtes de race pure, 179.000 têtes de race croisée, et 57.000 têtes de race locale, ajoute la même source, qui relève que la production laitière est estimée, quant à elle, à 500.000 tonnes dont 35% orientées vers les usines, soit 20% de la production nationale.

Pour ce qui est du nombre de producteurs, il est chiffré à environ 100.000, alors que le nombre de Centres de collectes de lait est de l’ordre de 356, dont 158 Coopératives et 5 associations.

Pour ce qui est des organisations professionnelles, la région Marrakech-Safi compte une Association Régionale des Eleveurs de Bovins Laitiers affiliée à la Fédération Interprofessionnelle MAROCLAIT, et 05 associations provinciales et 01 union de coopératives laitières.

S’agissant de la filière “Viandes Rouges”, l’effectif du Cheptel est de 470.000 têtes de Bovins, 3.800.000 têtes d’Ovins, et 800.000 Caprins, une production évaluée à 60.000 tonnes, soit 12% de la production nationale, outre quelque 121.000 producteurs.

Pour ce qui des organisations professionnelles, il existe au niveau de la région Marrakech-Safi une Association régionale des producteurs de viandes rouges affiliée à l’Association Nationale des Producteurs de Viandes Rouges (ANPVR) et 03 associations provinciales de producteurs de Viandes rouges, et 25 groupements d’éleveurs d’ovins affiliés à l’ANOC (Association Nationale des Eleveurs d’Ovins et Caprins)

En ce qui concerne la valorisation de la production, la région Marrakech-Safi compte une unité de traitement de la laine et 8 unités de découpe de viandes et préparation des produits à base de viande.

Autre filière très importante qui entre également dans le cadre du secteur de l’élevage est celle de l’aviculture, avec quelque 1.580 unités de production de poulet de chair et de dinde de chair.

La production de viandes blanches au niveau régional est estimée à 156.000 tonnes, soit 25% de la production nationale, outre 6 unités de production de poules pondeuses.

Quant à la production des oeufs de consommation, elle est de 400.000.000 unités, soit 10% de la production nationale.

Alors que pour ce qui est de la valorisation de la production, on note l’existence au niveau de la région Marrakech-Safi de 4 abattoirs avicoles et de 2 unités de conditionnement des œufs de consommation.

Pour ce qui des organisations professionnelles dédiées à l’aviculture, la région compte 01 association régionale de volaille regroupant 800 aviculteurs, affiliée à la FISA (Fédération Interprofessionnelle du Secteur Avicole).

Concernant la filière apicole, la région Marrakech-Safi est l’une des zones les plus réputées à l’échelle nationale par la production du miel de qualité, avec quelque 57.000 ruches, une production évaluée à 352 tonnes et quelque 3.700 apiculteurs.

Pour la valorisation de la production apicole au niveau régional, on note l’existence d’une unité de conditionnement du miel, et 05 mielleries.

Outre une fédération régionale des apiculteurs adhérents à la Fédération Interprofessionnelle Marocaine des Apiculteurs (FIMAP), la région compte plusieurs unions d’apiculteurs à l’échelle provinciale dont une à Rehamna qui regroupe 33 coopératives apicoles, une à Essaouira regroupant 16 coopératives, une union à Safi (7 coopératives) et une union à Youssoufia regroupant 7 coopératives.

Au rang des unions des apiculteurs au niveau de la région Marrakech-Safi, figurent aussi une union à Chichaoua qui compte 10 coopératives apicoles, deux unions apicoles au niveau de la province d’Al Haouz qui comptent 19 coopératives apicoles, outre l’Association “Tassaout” des apiculteurs d’El Kelaâ des Sraghna qui regroupe 150 apiculteurs.