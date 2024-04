Le secteur automobile prêt à une nouvelle phase avec le soutien de la Bourse (M. Mezzour)

mercredi, 17 avril, 2024 à 16:30

Le ministère de la Santé et de la Protection sociale a célébré, mercredi, la Journée mondiale de l’hémophilie, sous le thème “Vers un accès équitable pour tous et une meilleure prise en charge de l’hémophilie au Maroc”, en organisant une journée scientifique afin de mettre en évidence cette maladie et ses traitements, ainsi que les efforts visant à en atténuer les complications.