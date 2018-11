Signature d’un mémorandum d’entente entre le Maroc et la Société islamique internationale de financement du commerce

jeudi, 1 novembre, 2018 à 15:47

Skhirat – La secrétaire d’État auprès du ministre de l’Industrie, de l’investissement, du commerce et de l’économie numérique, chargée du Commerce extérieur, Rkia Derham, et le président exécutif de la Société islamique internationale de financement du commerce (ITFC), Hani Salem Sonbol, ont signé, jeudi à Skhirat, un mémorandum d’entente concernant la coopération en matière de développement du commerce et de renforcement des capacités commerciales aux niveaux arabe et africain.