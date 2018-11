SIM de Dakar : la maîtrise de l’information stratégique et géologique, clef de voûte pour le développement des secteurs minier et énergétique (M. Rebbah)

mardi, 6 novembre, 2018 à 19:40

Dakar – La maîtrise par les pays africains de l’information stratégique et géologique constitue la clef de voûte pour le développement des secteurs minier et énergétique dans le continent, a assuré, mardi à Dakar, le ministre de l’énergie, des mines et du développement durable, M. Aziz Rebbah.