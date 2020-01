SNA: La formation professionnelle, une locomotive incontournable pour le développement des métiers de l’artisanat

lundi, 20 janvier, 2020 à 15:16

Marrakech – Le rôle de la formation professionnelle en tant que levier majeur et locomotive incontournable pour le développement et la promotion des métiers liés à l’artisanat, a été mis en avant, lundi à Marrakech, par une pléiade d’intervenants et d’experts marocains et étrangers, lors d’une conférence initiée sous le thème “Développement du dispositif de la formation professionnelle dans les métiers de l’artisanat : Outils et perspectives”.

La formation professionnelle dans les métiers de l’artisanat est un chantier stratégique qui favorisera l’insertion socio-professionnelle et le développement des capacités et des compétences des jeunes, ont souligné les participants à cette rencontre organisée dans le cadre de la 6-ème édition de la Semaine Nationale de l’Artisanat.

Elle permettra aussi de former une nouvelle génération d’artisans ayant de solides compétences dans le domaine de création et de gestion d’unités de production dans le secteur d’artisanat, ont-ils relevé.

La formation dans le domaine de l’artisanat est un secteur clé et une valeur ajoutée qui permettra d’assurer la pérennisation des métiers par la transmission intergénérationnelle des savoirs et savoir-faire ancestraux, ont-ils indiqué.

Parmi les offres de formations proposées, ils ont cité la formation initiale qui se veut une formation de 1 à 2 ans selon les modes, les métiers et les qualifications, destinée aux jeunes âgés de 15 à 30 ans, justifiant d’un niveau scolaire requis pour accéder au cycle de formation souhaité. Tandis que la formation résidentielle, dont la durée est de 2 ans, est caractérisée par l’intégralité de l’enseignement (théorique et pratique) au sein de l’établissement de formation, accompagné de deux stages de courte durée au sein des entreprises.

S’exprimant à cette occasion, le directeur de la formation professionnelle et de la formation continue des artisans au ministère du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport Aérien et de l’Economie Sociale, Hassan Chouikh a mis en relief l’importance de l’artisanat en tant que pilier de l’économie nationale, appelant à accorder davantage d’importance à ce secteur qui préserve l’identité marocaine.

La formation professionnelle dans l’artisanat permettra de faciliter l’accès des jeunes au marché de l’emploi. Il s’agit d’un chantier à vocation socio-économique, a-t-il noté, insistant sur la nécessité de mettre à niveau le système de formation professionnelle et de promouvoir les établissements liés à la formation dans le domaine de l’artisanat.

La consolidation des métiers de l’artisanat et le développement de la formation professionnelle en la matière, figure parmi les priorités du ministère, a-t-il relevé, citant à ce propos la création de pôles de formation dans les métiers d’artisanat au sein des cités des métiers et des compétences.

Le ministère est en cours d’élaboration d’une nouvelle stratégie qui s’inscrit en droit ligne de la Feuille de route relative au développement du secteur de la formation professionnelle présentée devant Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le 4 avril 2019, a-t-il noté.

Le développement de ce secteur exige l’implication de l’ensemble des intervenants et des partenaires pour relever les défis et à hisser la place du produit marocain à l’échelle internationale, a-t-il ajouté.

De son côté, le vice-président de la Fédération nationale des chambres d’artisanat, Driss Boujouala, a souligné que la formation dans les métiers de l’artisanat constitue une opportunité pour les jeunes et permet de changer les idées reçues et les stéréotypes sur la formation professionnelle.

Dans ce sens, il a souligné le caractère urgent de réorganiser ce secteur et d’améliorer les conditions de travail des artisans, tout en appelant à revoir les méthodes de commercialisation du produit artisanal marocain pour plus de visibilité à l’international.

Pour sa part, le vice-président de la Fédération des entreprises d’artisanat, Mohamed Adab a indiqué que les étudiants issus des établissements de la formation professionnelle dans les métiers de l’artisanat disposent, désormais, d’un large choix et d’un tas d’avantage en termes d’étude et d’accès au marché de l’emploi.

Aujourd’hui les jeunes s’intéressent de plus au plus aux métiers de l’artisanat, s’est-il félicité, soulignant l’importance de développer les infrastructures et de s’investir dans le capital humain.

Cette rencontre a été marquée par la remise de diplômes aux lauréats de l’institut spécialisé des arts traditionnels de Marrakech, qui ont brillé dans différentes filières.

Lors de cette conférence le point a été axée sur plusieurs thématiques, notamment la feuille de route pour le développement de la formation professionnelle comme un modèle pédagogique ouvert, diversifié, performant et novateur, les résultats de l’étude sectorielle sur les besoins en compétences dans le secteur de l’artisanat de production et de services et le plan d’action à l’horizon 2027, le processus de validation des acquis de l’expérience des artisans et le rôle de l’université dans le développement des compétences des artisans : cas du tannage traditionnel avec l’Université de Sidi Mohamed Ben Abdellah Fès, ainsi que l’organisation du concours “Meilleur Artisan-Apprenti au Royaume du Maroc”.

Cet événement a connu la participation des départements ministériels concernés, des partenaires et organismes internationaux spécialisés, des présidents et directeurs des chambres d’Artisanat et de la FEA, des maîtres-artisans, des académiciens et chercheurs universitaires, des directeurs centraux, régionaux et provinciaux, ainsi que des chefs des divisions et chefs des services du Département de l’Artisanat et de l’Economie Sociale.

L’organisation de cette rencontre s’inscrit dans le cadre de l’appel lancé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans Son Discours à l’occasion du 65ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, pour une réforme majeure en matière de formation professionnelle.

Ainsi, une feuille de route a été mise en place pour le développement de la formation professionnelle en tant que vivier de compétences capables de répondre aux exigences d’une économie compétitive.