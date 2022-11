La société nationale des Autoroutes du Maroc publie son rapport d’activité de 2021

Casablanca – La société nationale des Autoroutes du Maroc (ADM) a publié son rapport d’activité annuel au titre de l’exercice 2021.

Ce rapport regroupe plusieurs axes à savoir, “la gouvernance de la société”, “pour un voyage sécurisé et agréable”, “développement de l’infrastructure autoroutière”, “capital humain” et “RSE & RD”.

Cité dans ce rapport, le Directeur Général d’ADM, M. Anouar Benazzouz a souligné que “grâce à la stratégie nationale de vaccination contre le Covid-19, déployée sous la conduite éclairée et l’approche proactive de SM le Roi Mohammed VI que Dieu L’assiste, notre Pays a enregistré une reprise progressive de l’activité économique en 2021, une reprise ayant permis de relancer graduellement le trafic autoroutier après une année 2020 sévèrement impactée par la pandémie, même si cette relance n’a pas permis de retrouver le niveau enregistré avant la crise”.

Cette expérience a été, pour ADM, une source de renforcement de sa résilience, dans la mesure où cette dernière, est devenue un levier de pérennité, a fait savoir M. Benazzouz.

Et de poursuivre: “La résilience dont nous avons fait preuve et qui s’est consolidée davantage en 2021 a été appuyée par le chantier de transformation de notre société, entamé depuis quelques années, une transformation désormais irréversible qui nous permet de maintenir le cap malgré cette crise multidimensionnelle qui s’est installée sur la durée”.

Selon le DG d’ADM, l’année 2021 a été riche en réalisations et aboutissements importants tant pour la mission de développement de l’infrastructure autoroutière que pour la mission du service à l’usager, qui sont désormais la double mission de la Société Nationale.

Il a, dans ce sens, mis en avant l’inauguration de la salle de contrôle centrale dernière génération, la poursuite de la réalisation du chantier stratégique de triplement de l’autoroute Casablanca-Berrechid et l’autoroute de contournement de Casablanca et ce, moyennant un phasage ingénieux pour limiter la perturbation sur ces tronçons à très fort trafic, ainsi que l’achèvement des travaux de triplement de deux lots sur quatre (2/4).

Côté résultats financiers, le rapport fait ressortir que le chiffre d’affaires a atteint plus de 3,2 milliards de dirhams (MMDH) et le résultat net 42 millions de dirhams (MDH).

Concernant l’automatisation, ADM a enregistré plus de 306.000 nouvelles ventes du pass Jawaz sur la seule année de 2021, en progression de 25% par rapport à 2020, et a modernisé 17 gares de péage.

Pour ce qui est des infrastructures, la société nationale fait état du triplement de 20 kilomètres du linéaire autoroutier de l’autoroute Casablanca-Berrechid et de l’autoroute de contournement de Casablanca, en plus de 5 nouvelles stations-services mises en exploitation et de 10 nouveaux postes de secours autoroutiers de la Protection Civile mis en service.