Sondage Tourisma Post-CNT: Quatre régions font rêver les Marocains

lundi, 22 juin, 2020 à 11:08

Casablanca – Les régions “Dakhla Oued Eddahab”, “Tanger-Tétouan-El Houceima”, “Marrakech-Safi” et “Agadir-Souss Massa” sont celles qui font le plus rêver les Marocains, selon les résultats du grand sondage mené, du 15 mai au 15 juin 2020, par “Tourisma Post” et la Confédération Nationale du Tourisme (CNT), indiquent les promoteurs de cette initiative dans un communiqué conjoint.