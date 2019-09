Tanger: Ouverture d’un centre des processus d’externalisation

mercredi, 25 septembre, 2019 à 13:24

Les opérations sécuritaires anticipatives menées par les services de la préfecture de police de Casablanca, en prévision de la rencontre WAC-AS FAR qui s’est déroulée mardi soir, se sont soldées par l’arrestation de 22 individus, dont cinq mineurs, soupçonnés de possession de fumigènes et d’armes blanches susceptibles de porter atteinte à la sécurité des citoyens et à la sûreté des installations sportives.