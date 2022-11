Tourisme : Le Maroc présent en force au WTM de Londres

lundi, 7 novembre, 2022 à 22:04

Londres – Le Maroc est présent en force au salon World Travel Market (WTM) de Londres, qui se tient du 7 au 9 novembre, grâce à un pavillon haut en couleurs de plus de 630m2.

Au milieu des quelque 3.500 exposants, le stand de l’Office national marocain du tourisme (ONMT) occupe une place de choix, avec une trentaine de tours opérateurs, la Royal Air Maroc, les représentants des conseils régionaux de tourisme de plusieurs régions du Royaume et la Confédération nationale de Tourisme (CNT).

Le stand, qui jouit d’une visibilité importante, offre une animation diversifiée, un espace digitalisé immersif, une projection du film de la campagne “Morocco Kingdom Of Light”, un coin dédié à la calligraphie arabe et des expériences à la fois musicales et culinaires.

A travers cette participation, l’ONMT vise à présenter la destination Maroc et ses atouts à un public cible au Royaume-Uni, de capitaliser sur la présence des acteurs majeurs de l’industrie pour maintenir le contact, faire le point sur les partenariats en cours et explorer les pistes de développement.

Le WTM est également une opportunité pour l’ONMT de profiter de la présence d’une presse mondiale, en vue d’assurer une visibilité à la destination Maroc auprès de ses médias très affinitaires avec ses cibles et garantir une présence à l’esprit de la destination.

Alors que le comportement des voyageurs, compromis par la pandémie, est en train de revenir à l’achat classique, à travers l’agent de voyage et le tour opérateur, plusieurs réunions sont prévues durant le salon, notamment avec le CEO de TUI Group, le vice-président d’Expedia, le CEO d’EasyJet Holidays, ainsi que d’autres opérateurs importants sur le marché, selon l’ONMT.

L’objectif principal lors de cet événement, qui devrait attirer plus de 25.000 visiteurs, est d’accélérer le rythme de croissance et de doubler les flux de touristes issus du Royaume-Uni et de l’Irlande vers le Maroc d’ici 2027.