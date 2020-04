Le Trésor place 3,5 MMDH d’excédents de trésorerie

mardi, 7 avril, 2020 à 16:52

Les services du district de sûreté de Sidi Bernoussi à Casablanca ont arrêté, lundi soir, trois individus âgés entre 22 et 27 ans, et ce pour leur implication présumée dans la violation de l’état d’urgence sanitaire et l’agression de représentants des autorités publiques chargés d’appliquer les mesures de confinement sanitaire.