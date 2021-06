“Yassir Maroc” célèbre ses deux ans d’activité

mercredi, 23 juin, 2021 à 12:03

Casablanca – La startup spécialisée dans le domaine des solutions mobiles innovantes, “Yassir Maroc”, a célébré, mercredi à Casablanca, ses deux ans d’activité.

A cette occasion et dans le cadre de sa stratégie de communication, cette filiale de la startup américaine “Yassir Inc”, jette la lumière sur ses missions, son orientation, ses points forts et ses défis à relever.

La mission de Yassir est simple et peut être résumée en deux volets, a indiqué dans une déclaration à la MAP, le directeur général de “Yassir Maroc”, Rachid Moulay El Rhazi, citant un premier axe relatif à la facilitation de la vie aux citoyens et un deuxième qui consiste à infuser et inculquer implicitement des valeurs sociales à travers les solutions high tech qu’offre l’entreprise.

“Quand vous faites une demande sur notre application de transport Yassir Go, et que vous appelez un chauffeur que vous ne connaissez pas et que vous n’avez jamais rencontré, pour vous emmener à une destination, déjà, inconsciemment, on a réussi à inculquer la confiance et l’entraide au sein de la société”, a expliqué M. Moulay El Rhazi, soulignant qu’il s’agit à ce niveau de valeurs primordiales pour la prospérité de toute entité.

Évoquant les points forts de Yassir Maroc, ce professionnel du secteur a mis en avant “ces jeunes talents qui forment une même famille et qui travaillent avec acharnement, en plus de leur conscience des besoins du marché et des défis à relever”.

“Ces jeunes qui ont cru et qui continuent à croire à notre mission, à nos valeurs, à notre aventure, et le plus important, des jeunes qui croient à la possibilité d’apporter un impact positif à notre société”, a-t-il renchéri, précisant, à cet égard, que “Yassir Maroc” a pu créer plus de 50 opportunités d’emploi direct et 2.500 autres, indirects, via le statut d’auto-entrepreneur.

Pour sa part, le directeur commercial de “Yassir Express”, Taha Boulajoul, a indiqué : “Nous avons décidé de lancer notre application Yassir express en pleine période de confinement afin de minimiser tout déplacement jugé inutile et réduire ainsi les risques de contamination liés à la covid-19”.

“Avec notre équipe commerciale, nous veillons quotidiennement à ce que notre application mobile puisse offrir une large diversité qualitative en intégrant les meilleures enseignes possibles dans le cadre d’une expérience client unique”, a-t-il ajouté, mettant en avant les efforts déployés par la firme, avec ses partenaires, sur le célèbre volet promotion qui consiste à proposer des formules repas intelligentes à petits prix, outre les réductions ayant pour but de servir tout type de budget.

De son côté, Mouhssine Jaouhari Tissafi, directeur des opérations Maroc a déclaré : “Le secteur de transport via applications mobiles est en pleine expansion au Maroc. La preuve, depuis 2016, plus de 4 millions de Marocains ont utilisé ce genre de services, ce qui est un nombre très considérable”.

Et de noter : “Chez Yassir Maroc, on travaille avec 2.000 chauffeurs professionnels. L’objectif est de créer 10.000 emplois dans les années à venir”.

De l’avis de Oussama Sabir, directeur des opérations “Yassir Express Maroc”, “La diversification de choix et services proposés par l’application, Yassir Maroc, vise à contribuer à la relance économique du secteur, en boostant le chiffre d’affaires des restaurants partenaires et en intégrant la jeunesse marocaine dans le monde professionnel”.

“Notre objectif ultime est de proposer un service à la hauteur des attentes de la jeunesse marocaine qui est notre cœur de cible et de démocratiser la livraison à domicile pour toucher les personnes les plus âgées, tout en assurant une qualité et une rapidité du service”, a-t-il souligné.

Implantée au Maroc depuis 2019 à travers le service de transport “Yassir Go” et le service de livraison de repas et de courses à domicile “Yassir Express”, cette startup est présente aujourd’hui dans 5 villes à savoir Tanger, Rabat, Casablanca, Marrakech et Agadir.

Par ailleurs, pour offrir un service de qualité à ses clients, cette entreprise propose, aux livreurs partenaires, plusieurs formations leur permettant de se familiariser avec les fonctions de l’application, à même d’améliorer la relation clients et de maîtriser les mesures sanitaires à adopter dans le cadre des circonstances actuelles.