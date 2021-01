Confinement ciblé en Tunisie à partir de lundi (officiel)

samedi, 16 janvier, 2021 à 15:18

L’Office national de l’Electricité et de l’eau potable (ONEE) et la Fondation de recherche, de développement et d’innovation en sciences et ingénierie (FRDISI) ont signé, vendredi, un protocole d’accord pour la réalisation commune d’un centre de haute technologie en matière de digitalisation et d’intelligence artificielle