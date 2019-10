Ennahdha et “Qalb Tounès” de Nabil Karoui en tête avec respectivement 17,5 et 15,6 % des voix (sondage)

Tunis – Les partis “Ennahdha” et “Qalb Tounès” (Cœur de la Tunisie), présidé par le candidat au second tour de la présidentielle du 13 octobre, Nabil Karoui, sont arrivés en tête lors des législatives organisées dimanche en Tunisie, avec respectivement 17,5 % et 15,6 % des voix, selon un sondage de sortie des urnes réalisé par “Sigma Conseil”.