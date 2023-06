L’UMA salue l’approche marocaine favorisant un dialogue inter-libyen “loin de toute pression étrangère”

jeudi, 8 juin, 2023 à 18:46

Rabat – Le Secrétariat général de l’Union du Maghreb Arabe (UMA) a salué les efforts déployés par le Maroc en faveur des frères libyens, ainsi que l’approche adoptée par le Royaume pour leur fournir l’espace idoine en vue de dialoguer et se concerter “loin de toute pression étrangère”.

Dans un communiqué, le Secrétariat général de l’UMA indique avoir suivi avec une grande satisfaction les réunions de la commission mixte “6+6” tenues à Bouznika qui ont abouti, mercredi, à un compromis entre toutes les parties libyennes au sujet des lois régissant les élections présidentielle et parlementaires, garantissant l’organisation de ces échéances dans un cadre global et inclusif, en prenant en compte la représentativité partisane et la participation des femmes.

Après avoir rappelé les résultats obtenus dans le cadre des réunions de Bouznika, notamment l’Accord de Skhirat de 2015, ainsi que les compromis sur les postes de souveraineté et l’unification du pouvoir exécutif, le Secrétariat général de l’UMA a formulé l’espoir que le compromis sur les lois régissant les élections ait un impact direct sur l’organisation de ces échéances tant attendues et aboutisse à une solution définitive à la crise libyenne de manière à garantir l’unité et la stabilité de la Libye et à renforcer la sécurité de l’ensemble de la région maghrébine.

La commission mixte “6+6”, chargée par la Chambre des représentants et le Haut Conseil d’État libyens de l’élaboration des lois électorales, avait annoncé que ses membres étaient parvenus, au terme de deux semaines de réunions au Maroc, à un compromis au sujet des lois régissant les élections présidentielle et parlementaires prévues en fin d’année.