Agence Bayt Mal Al-Qods: Des accords pour parrainer 10 écoles dans la Ville Sainte

dimanche, 11 septembre, 2022 à 19:26

Al-Qods – L’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif a signé, dimanche à la Ville Sainte, des accords pour parrainer dix écoles dans le cadre du projet de l’Agence “Clubs de l’environnement”.

Ces accords, d’un montant de 400.000 dollars et qui seront mis en œuvre à compter de l’exercice financier 2023, ont été signés en présence du Directeur chargé de la gestion de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, Mohamed Salem Cherkaoui et du Directeur de l’éducation et de l’enseignement à la Ville Sainte, Samir Jibril.

Les accords portent sur certains travaux d’entretien, d’aménagement des cours, d’afforestation et d’amélioration de la qualité des installations (terrains, espaces récréatifs et laboratoires).

Ils seront mis en œuvre en deux phases. La première concerne cinq établissements, à savoir l’école Hassan II, l’école Salah Eddine, l’école Al Massira, l’école Omar Ibn Al-Khattab et l’école Al-Nahda Al-Islamiya.

Quant à la seconde, elle comprend cinq autres écoles, notamment “Al-Fatat Chamiya”, “Diaa Al-Qods”, “Chabat muslimat” et “Al Jayl Al Jadid”.

A cette occasion, une visite à l’école Hassan II a été effectuée, où une plaque commémorative de la mémoire de Feu Sa Majesté le Roi Hassan II a été installée, à l’initiative de la Direction de l’éducation et de l’enseignement d’Al-Qods.

Ce geste constitue également un signe d’appréciation des initiatives de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods et du suivi permanent du Souverain des projets et programmes de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif.

Située au cœur du quartier Wadi al-Joz, à côté de la vieille ville et à proximité de la Mosquée Al-Aqsa, l’école Hassan II est fréquentée par 200 élèves, garçons et filles, répartis sur les niveaux scolaires du cinquième au neuvième, et scolarisés dans 12 salles de classe entièrement construites par l’Agence, en plus d’une section pour l’informatique et une autre pour le laboratoire de sciences.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, M. Cherkaoui a affirmé que l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif continuera, conformément aux instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, à remplir son devoir de soutien à la Ville Sainte et ses diverses institutions, y compris relevant du secteur de l’éducation, soulignant que l’Agence continuera aussi à jouer son rôle dans la préservation de l’identité d’Al-Qods et l’appui de la résistance des Maqdessis.

Pour sa part, le Directeur de l’éducation et de l’enseignement à Al-Qods, Samir Jibril, a exprimé ses vifs remerciements à Sa Majesté le Roi Mohammed VI et à l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif pour son soutien continu à l’éducation dans la ville d’Al-Qods, mettant en avant les positions honorables de l’Agence et son soutien aux écoles dans les moments difficiles.

Il a également fait savoir que l’Agence a pu acheter de nombreuses écoles à Al-Qods et construire l’école Hassan II, soulignant que “nous n’oublierons pas les positions du Royaume du Maroc frère dans le soutien au secteur de l’éducation à Al-Qods”.

De son côté, Alaa Abu Shkheidem, directeur de l’école Hassan II, a salué l’accompagnement de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif des écoles d’Al-Qods et son soutien, ainsi que la construction de l’école Hassan II, qui constitue une source du savoir à Al-Qods à la lumière des problèmes et des obstacles auxquels font face les écoles en raison des pratiques de l’occupation.

A l’issue de cette visite, des cartables ont été distribués aux élèves de l’école, à l’occasion de la rentrée scolaire 2022-2023.