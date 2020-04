Coronavirus: 243 infections parmi le personnel des Nations-Unies

mardi, 21 avril, 2020 à 17:54

Nations-Unies (New York) – L’organisation des Nations-Unies a indiqué mardi que 243 membres de son personnel à travers le monde ont contracté le COVID-19, dont trois ont succombé à la maladie.

“A la date du 20 avril, il y avait 243 cas confirmés au sein du système des Nations-Unies à travers le monde”, a déclaré Stéphane Dujarric, porte-parole du Secrétaire général de l’ONU.

Selon lui, 53 infections ont été enregistrées parmi le personnel onusien en poste aux Etats-Unis, dont 32 à New York où se trouve le siège principal de l’organisation qui emploie des centaines de personnes.

Le porte-parole n’a pas précisé l’identité ou la nationalité des membres du personnel de l’ONU qui ont succombé à la maladie.

Depuis la mi-mars, l’ONU a ordonné à la majorité de son personnel de travailler à distance et suspendu jusqu’à nouvel ordre toutes les réunions et conférences prévues dans son siège à New York et à Genève, notamment.

Même le Conseil de sécurité tient actuellement toutes ses réunions par visioconférence, et la quasi-totalité des missions permanentes à New York des pays membres de l’ONU ont instauré le télétravail pour leurs diplomates.

Au niveau mondial, le total des infections au coronavirus a dépassé, à la date de mardi, 2,5 millions de cas confirmés, alors que plus de 171.800 décès sont recensés, selon les chiffres compilés par l’université américaine Johns Hopkins.

Aux Etats-Unis, épicentre mondial de la pandémie, ces chiffres sont de 788.900 infections et 42.458 décès.