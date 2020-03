Coronavirus: l’ambassade du Maroc en Turquie met des numéros de téléphone au service de la communauté marocaine

lundi, 23 mars, 2020 à 21:22

Ankara – L’ambassade du Maroc en Turquie a indiqué, lundi, avoir mis des numéros de téléphone au service des membres de la communauté marocaine et réduit l’horaire de travail, de 10H00 à 14H00 à la demande des autorités turques qui ont appelé les citoyens et les étrangers à faire preuve de prudence et de vigilance et à rester chez eux afin d’empêcher la propagation de l’épidémie du coronavirus.

Un communiqué de l’ambassade a précisé que le service des affaires consulaires sera temporairement suspendu, ajoutant que deux lignes téléphoniques (00905372610590 et 00905526156175) sont mises à la disposition des membres de la communauté marocaine en vue de se renseigner, en cas de besoin, sur les services consulaires.

Compte tenu de la situation exceptionnelle actuelle, l’ambassade a également indiqué qu’elle est en contact permanent avec les autorités marocaines et turques concernant la sécurité des membres de la communauté marocaine, les exhortant à s’appuyer sur les informations publiées par les services de l’ambassade à Ankara et du consulat général du Royaume à Istanbul comme seules sources d’information sur la gestion des affaires de la communauté marocaine en Turquie, le but étant d’assurer l’encadrement des ressortissants marocains et le suivi de leur situation dans une atmosphère saine.

Les membres de la communauté marocaine établis en Turquie peuvent se renseigner, du 23 au 29 mars, auprès des services de l’ambassade du Royaume à Ankara et du consulat général à Istanbul via les comptes de l’ambassade sur Facebook et Twitter, les numéros de téléphone des cellules de suivi de l’ambassade et du consulat général à Istanbul, a ajouté le communiqué.

L’ambassade du Royaume a, en outre, indiqué que, suite à la propagation du Covid-19, les autorités turques ont décidé qu’aucune mesure ne sera prise en ce qui concerne les ressortissants étrangers dont la durée de séjour a expiré.

Elle a également appelé les membres de la communauté marocaine concernés par cette mesure à transmettre les copies de leur passeport et leurs numéros de téléphone via l’adresse e-mail de l’ambassade (Marocamb.ankara@maec.gov.ma) afin de prendre les mesures nécessaires.