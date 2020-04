Coronavirus: Les cas de guérison dans le monde en chiffres

mardi, 7 avril, 2020 à 20:42

Rabat – Plus de 293.915 personnes se sont remises à ce jour de leur contamination au nouveau coronavirus, qui a touché plus de 1.276.775 individus et provoqué au moins 69.536 décès dans 208 pays depuis son apparition en décembre dernier.

Le Maroc a enregistré, à ce jour, 93 cas de guérison, d’un total de 1.188 contaminations, dont 90 décès.

En Chine, le bilan des guérisons a grimpé à 77.167 cas.

Les pays ayant recensé le plus grand nombre de guérisons sont l’Espagne (43.208), l’Allemagne (36.081), l’Iran (27.039), l’Italie (22.837), les États-Unis (19.843), la France (17.250), la Suisse (8.056), la Corée du Sud (6,694), la Belgique (4.151), l’Autriche (4.046), le Canada (3.616) et l’Australie (2.547).

Voici, par ailleurs, les totaux des principaux cas de guérisons comptabilisés dans le monde jusqu’à mardi:

Danemark (1.491), Turquie (1.326), Malaisie (1.321), Pérou (997), Thaïlande (824), Chili (728), Mexique (633), Diamond Princess (619), Arabie Saoudite (615), Japon (592), Islande (559), Luxembourg (500), Russie (494), Roumanie (460), Bahreïn (458), Pakistan (429), Inde (382), Singapour (344), Irak (344), Argentine (338), Finlande (300), Grèce (269), Égypte (259), Pays-Bas (250), Nouvelle-Zélande (241), Hong Kong (236), Suède (205), Indonésie (204), Pologne (191), Portugal (184), Émirats Arabes Unis(167), Croatie (167), Royaume Uni (135), Qatar (131), Albanie (131), Brésil (127), Tchèque (127), Jordanie (126), Uruguay (123), Vietnam (123), Îles Féroé, (120), Serbie (118), Burkina Faso (108), Koweït (105) et la Slovénie (102).

Par ailleurs, des cas de guérison allant de 20 à 100 ont été enregistrés dans les pays suivants:

Équateur, Afrique du Sud, Sénégal, Algérie, Colombie, Arménie, Brunei, Philippines, Ile de Man, Hongrie, Estonie, Bosnie-Herzégovine, Oman, Venezuela, Taïwan, Liban, Cambodge, Liechtenstein, Biélorussie, Gibraltar, Kazakhstan, Martinique, Chypre, Géorgie, Azerbaïdjan, Bulgarie, Sri Lanka, Côte d’Ivoire, Moldavie, Réunion, Saint Marin, Nigeria, Îles Anglo-normandes, Guyane française, République Dominicaine, Kirghizstan, Bangladesh, Norvège, Andorre, Ghana, Guadeloupe, Macédoine du Nord, Ouzbékistan, Ukraine, Niger, Irlande, Palestine et le Togo.