Coronavirus: Les pays et territoires touchés

samedi, 8 février, 2020 à 8:39

Pékin – Voici la liste des pays et territoires qui ont annoncé des cas confirmés de Coronavirus depuis sa propagation à partir de la ville chinoise de Wuhan, où il est apparu en décembre.

En dehors de la Chine, y compris les régions autonomes de Macao et de Hong Kong, plus de 300 cas de contamination ont été confirmés dans une trentaine de pays et territoires.