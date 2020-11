Covid-19: la Chine bloque l’arrivée des voyageurs de Belgique et Grande-Bretagne

jeudi, 5 novembre, 2020 à 9:30

Pékin – La Chine a décidé de bloquer l’arrivée des voyageurs étrangers en provenance du Royaume-Uni et de Belgique pour cause d’épidémie, et de renforcer les conditions d’accès à son territoire pour plusieurs autres pays.