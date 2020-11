Covid-19 : l’Europe redevient l’épicentre de la pandémie (OMS)

mercredi, 11 novembre, 2020 à 20:20

Genève- La pandémie liée au coronavirus a continué de s’accélérer en Europe qui a connu en une semaine une augmentation de plus de 10% des nouveaux cas et plus de la moitié de toutes les nouvelles infections dans le monde, selon des données publiées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

La région européenne continue à représenter la plus grande proportion de nouveaux cas et de décès au cours des 7 derniers jours », a souligné l’OMS dans son dernier bulletin épidémiologique, ajoutant que ce continent a signalé plus de la moitié (54%) de tous les nouveaux cas et près de la moitié (47%) des nouveaux décès dans le monde, ce qui porte les chiffres cumulés dans la région à plus de 13 millions de contaminations et 311.000 morts.