Covid-19: le point sur la situation en Afrique

samedi, 9 mai, 2020 à 10:57

Rabat – Le nouveau coronavirus a fait au moins 2.164 morts dans le continent africain depuis son apparition en décembre, avec 59.312 cas infectés, dont 19.905 de guérisons.

Le Maroc a enregistré jusqu’à présent 5.873 cas de contamination au Covid-19, dont 2.389 personnes guéries et 186 décès, alors que 56.134 cas ont été exclus suite à des tests négatifs effectués au laboratoire.

En Afrique du Sud, le bilan des personnes testées positives a grimpé à 8.895, ce qui en fait le pays le plus touché par le Covid-19 en Afrique. Le pays compte 178 décès et 3.153 guérisons.

Les pays les plus touchés après l’Afrique du Sud sont l’Egypte avec 8.476 cas, 503 morts et 1.945 guérisons, l’Algérie avec 5.369 cas, 488 décès et 2.467 guérisons et le Nigeria où le nombre de cas confirmés a grimpé à 3.912 cas, dont 117 morts et 679 guérisons.

De son côté, la Tunisie a recensé 1.030 cas d’infection au Covid-19, dont 45 morts et 638 guérisons.

D’autres pays africains ont été également affectés par la pandémie du coronavirus, comme la Côte d’Ivoire (1.602 cas et 20 morts), le Cameroun (2.267 cas et 108 morts), le Niger (795 cas), le Burkina Faso (744 cas), le Ghana (4.012 cas), la Guinée (2.009 cas), Djibouti (1.135 cas), le Sénégal (1.551 cas) ou encore la République Démocratique du Congo (937 cas).

Par ailleurs, 621 cas ont été recensés à Kenya, 273 cas à Rwanda et 668 autres à Mali alors que l’Ethiopie compte près de 194 cas de contamination dont 4 décès et 95 cas guéris.

La Somalie a enregistré 928 cas, dont 44 décès et 106 guérisons et le Gabon a recensé 620 cas dont 8 décès et 110 guérisons.