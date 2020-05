Décès de Cheick Boikary Fofana, guide de la communauté musulmane de Côte d’Ivoire

lundi, 18 mai, 2020 à 0:28

Les éléments de la Sûreté nationale relevant du district provincial de sûreté de la ville de Mdiq-Fnideq ont interpellé, dimanche soir, six individus, dont un citoyen espagnol d’origine marocaine et cinq algériens, soupçonnés d’être impliqués dans une affaire liée à l’organisation de l’immigration illégale, séjour illégal au Maroc, refus d’obtempérer et violation de l’état d’urgence sanitaire.