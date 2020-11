Élection de Joe Biden: Le monde a besoin de messages forts pour rétablir la culture de coopération et de partenariat internationaux (expert)

jeudi, 12 novembre, 2020 à 16:24

Rabat – Le monde a besoin de messages forts de la part de la Maison Blanche pour rétablir la culture de coopération et de partenariat internationaux, a affirmé l’ancien ministre et membre du centre d’études diplomatiques et stratégiques à Paris, Abdelkrim Benatiq.

Dans une analyse sous le titre “pourquoi a-t-on besoin de Joe Biden?”, l’expert a expliqué que ces messages forts devraient porter sur la révision des retraits US des institutions onusiennes agissantes dont l’Organisation mondiale de la santé et l’UNESCO, eu égard à l’importance des questions environnementales et climatiques dans l’élaboration des projets futurs et leurs répercussions sur l’avenir de l’humanité.