En plein confinement, le Rwanda commémore le 26e anniversaire du génocide

mardi, 7 avril, 2020 à 14:05

Dans une autre manifestation de son impact négatif sur divers aspects de la vie de millions de personnes à travers le monde, le nouveau coronavirus a non seulement impacté les journées des gens en leur imposant une quarantaine obligatoire, une pression psychologique et une anxiété en raison de sa nature invisible, de sa propagation rapide et des milliers de vies qu’il a emportées, mais il a également “hanté” leurs nuits pour troubler leur sommeil.