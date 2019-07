Euphorique, Dakar s’enflamme après la qualification des Lions en finale de la CAN

dimanche, 14 juillet, 2019 à 22:31

Dakar-La qualification du onze sénégalais, dimanche au Caire, en finale de la 32è édition de la Coupe d’Afrique des nations (AN 2019) après une précieuse victoire (1-0) face à la sélection tunisienne, a donné lieu à des scènes de liesse et de joie populaires dans les artères et places de la capitale sénégalaise Dakar, envahis par des foules euphoriques.