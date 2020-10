FAO: Le Maroc pleinement engagé dans les actions en faveur de la sécurité alimentaire en Afrique (ambassadeur)

vendredi, 30 octobre, 2020 à 19:41

Rome- L’ambassadeur Représentant Permanent du Maroc auprès des agences onusiennes à Rome, Youssef Balla, a souligné l’engagement plein du Royaume, aux côtés de ses confrères africains à l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), à relever les défis et à accélérer les actions pour parvenir à la sécurité alimentaire en Afrique.

“Le Maroc apprécie la nouvelle vision de la FAO, visant à accélérer la transformation des systèmes agricoles et agroalimentaires africains, notamment par l’innovation et l’introduction des technologies numériques dans le secteur agricole”, a déclaré M. Balla, lors de la 31ème session de la Conférence régionale de la FAO pour l’Afrique, tenue virtuellement du 26 au 28 octobre 2020.

Présidant la délégation prenant part à ladite session, M. Balla a mis en relief la nouvelle dynamique enclenchée par le directeur générale de l’Organisation M. Qu Dongyu, spécialement en faveur de l’Afrique, précisant qu’”elle va de pair avec la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour l’Afrique, visant à profiter pleinement des atouts du continent pour assurer sa propre sécurité alimentaire”.

M. Balla a réitéré l’engagement du Maroc dans le cadre de la coopération sud-sud et triangulaire en faveur de la sécurité alimentaire dans le continent africain, via le renforcement des capacités, le développement des partenariats intelligents et mécanismes de financement novateurs, et tout autre action visant le développement socio-économique durable et l’atténuation des risques de déclenchement des crises liées à la pauvreté et la faim en Afrique.

La Conférence régionale de la FAO pour l’Afrique est organisée tous les deux ans par la FAO pour discuter des priorités nationales et régionales et l’impact des problèmes urgents dans la région sur la sécurité alimentaire et la nutrition, dont il conviendrait de tenir compte dans l’élaboration du Programme de travail et budget pour l’exercice biennal suivant, et en vue d’adapter les objectifs à plus long terme de l’Organisation aux besoins de la région.