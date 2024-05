Forum International des Transports : M. Abdeljalil s’entretient à Leipzig avec ses homologues allemand et tchèque

jeudi, 23 mai, 2024 à 20:41

Leipzig – Le ministre du Transport et de la Logistique, Mohamed Abdeljalil, a tenu, mercredi à Leipzig (Allemagne), des entretiens bilatéraux avec ses homologues allemand et tchèque, en marge des travaux du Sommet 2024 du Forum International des Transports (FIT).

Ces rencontres, tenues en présence notamment de l’ambassadrice de Sa Majesté le Roi en Allemagne, Zhour Alaoui, ont examiné les moyens de renforcer la coopération dans le domaine des transports entre le Maroc, d’une part, et l’Allemagne et la Tchéquie, d’autre part.

Ainsi, M. Abdeljalil a eu un entretien avec le ministre fédéral allemand des Transports et du Numérique, Volker Wissing, durant lequel les deux parties ont exprimé leur satisfaction du niveau de collaboration et de coopération bilatérale depuis leur première rencontre en 2022.

Dans ce cadre, les deux ministres se sont félicités de la finalisation du projet de Mémorandum d’entente de coopération dans le domaine des transports, qui constitue la plateforme de coopération entre le Maroc et l’Allemagne dans le transport ferroviaire et aérien et en matière de digitalisation.

Les deux responsables se sont également mis d’accord sur le soutien et la participation à des événements organisés de part et d’autre, en l’occurrence la 2ème conférence sur les E-fuel qui se tiendra le mois prochain à Berlin, la 3ème conférence E-Fuel qui aura lieu au Maroc en 2025 et la 4ème conférence ministérielle mondiale sur la sécurité routière, prévue en février 2025 à Marrakech.

Par ailleurs, les deux ministres ont appelé à la tenue de la réunion du comité mixte conjoint sur le transport international routier (TIR) au cours de l’année 2024 et à la révision des contingents des autorisations bilatérales TIR-marchandises.

Enfin, le ministre allemand s’est engagé à partager avec le Maroc l’expérience de son pays dans le domaine de la digitalisation des transports.

M. Abdeljalil a également eu un entretien avec le ministre des Transports de la République tchèque, Martin Kupka, durant lequel les deux parties ont abordé le sujet du transport international routier et ont convenu de faciliter le TIR entre les deux pays, en attendant la finalisation du projet d’accord bilatéral dans ce domaine.

Les deux ministres se sont, en outre, mis d’accord pour coopérer et échanger les expériences dans le domaine des examens des permis de conduire, notamment en matière de mise en place des procédures législatives et légales.

D’autre part, M. Kupka a exprimé le souhait de son pays de participer et assister le Maroc dans la mise en place d’une industrie ferroviaire pour la production de matériel roulant.

Une délégation marocaine de haut niveau, conduite par M. Abdeljalil, prend part aux travaux du Sommet 2024 du FIT, qui se tient du 22 au 24 mai courant à Leipzig, sous le thème “Rendre les transports plus écologiques: Restons concentrés en temps de crise”.

La délégation marocaine, composée de représentants du ministère du Transport et de la Logistique et des établissements et entreprises publics sous tutelle, ainsi que d’autres départements ministériels et organismes publics et privés, participe aux différentes sessions ministérielles, aux tables rondes et aux conférences de cet événement, plus grand rassemblement mondial des ministres des transports et premier événement sur la politique des transports à l’échelle internationale.