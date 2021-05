France: un déficit budgétaire de 220 mds d’euros en 2021 (ministre)

vendredi, 28 mai, 2021 à 22:57

L’Université Cadi Ayyad (UCA) de Marrakech et l’Académie régionale de l’éducation et de la formation (AREF) de Marrakech-Safi ont organisé, vendredi, une rencontre sur la mise en œuvre du système du Bachelor au profit des inspecteurs et conseillers de l’orientation éducative de l’académie, ainsi que les étudiants de la 2è année du cycle du Baccalauréat.